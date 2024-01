Александр Чеков

Хуситы атаковали корабль США в Аденском заливе Al Masirah: хуситы выпустили ракету по кораблю США в Аденском заливе

29 января 2024 в 10:23

Фото: US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press

Корабль ВМС США Lewis B. Puller