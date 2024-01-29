Хуситы атаковали корабль США в Аденском заливе Al Masirah: хуситы выпустили ракету по кораблю США в Аденском заливе

Фото: US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press

Корабль ВМС США Lewis B. Puller

Правящее на севере Йемена поддерживаемое Ираном шиитское движение «Ансар Алла» нанесло ракетный удар по кораблю США в Аденском заливе, сообщил телеканалу Al Masirah пресс-секретарь движения Яхья Сариа. Речь идет о судне Lewis B. Puller. Это 233-метровая экспедиционная плавбаза снабжения ВМС США и первый корабль, специально перестроенный для этих целей из танкера типа «Аляска».

Военно-морские силы Йемена вчера вечером запустили подходящую ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller, когда он плыл в Аденском заливе, — сообщил Сариа.

22 января Яхья Сариа сообщал, что хуситы атаковали американский военный корабль в Аденском заливе. По его словам, таким образом хуситы, правящие на севере Йемена, продолжают отвечать на «агрессию США против страны».

После этого вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по ряду объектов движения хуситов «Ансар Алла» в Йемене. По информации СМИ, при атаке использовались ракеты Tomahawk, запущенные с кораблей, и истребители для уничтожения складов и пусковых установок группировки. Было зафиксировано по меньшей мере 35 ударов, в результате которых погибли трое высокопоставленных представителей «Ансар Алла».

Ранее член политбюро «Ансар Алла» Мухаммед аль-Бахити заявил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает, поскольку свободное судоходство играет важную роль для Йемена. По его словам, хуситы готовы обеспечивать безопасный морской проход плавсредствам.