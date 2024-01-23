США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по ряду объектов движения хуситов «Ансар Аллах» в Йемене, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников. По их информации, при атаке использовались ракеты Tomehawk, запущенные с кораблей, и истребители для уничтожения складов и пусковых установок группировки.

АР отмечает, что это второй раз, когда союзники наносят скоординированные удары по объектам хуситов. В свою очередь телеканал Al Jazeera указал, что союзники атаковали военную базу хуситов Ад-Дайлами, расположенную в Сане, и другие объекты в провинциях Таиз, Хаджа, Эль-Ходейда и Эль-Бейда. Как рассказал в интервью анонимный представитель группировки, данный удар оказался самым массовым с 12 января, когда США и Британия впервые атаковали территорию Йемена.

Телеканал Al Hadath сообщает, что союзники нанесли по меньшей мере 35 ударов, в результате которых погибли трое высокопоставленных представителей «Ансар Аллах».

В Минобороны Великобритании объявили, что королевские ВВС нанесли несколько воздушных ударов по объектам хуситов близ аэропорта Саны. Самолеты использовали высокоточные управляемые бомбы Paveway IV. Также отмечается, что данные удары по Йемену стали вторыми для Великобритании с 11 января. При этом США самостоятельно несколько раз бомбили позиции йеменских повстанцев.

Ранее военный представитель группировки «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали американский военный корабль в Аденском заливе. По его словам, таким образом хуситы, правящие на севере Йемена, продолжают отвечать на «агрессию США против страны».

Данная атака стала четвертой с начала ударов США и Великобритании по Йемену с целью положить конец нападениям хуситов на суда, связанные с Израилем или идущие в его порты. Предыдущий ракетный удар был нанесен 19 января по американскому судну Chem Ranger. При этом представители Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) отметили, что ракеты «упали в воду рядом», не причинив вреда ни плавсредству, ни экипажу.