Хуситы обстреляли американское судно в Аденском заливе

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ). Там отметили, что ракеты «упали в воду рядом с судном», не причинив вреда ни судну, ни экипажу. Это уже третье нападение хуситов на коммерческое плавсредство за три дня, указал СЕНТКОМ.

18 января <...> хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по судну Chem Ranger, — отметили представители ведомства.

Ранее член политбюро «Ансар Алла» Мухаммед аль-Бахити заявил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает, поскольку свободное судоходство играет важную роль для Йемена. По его словам, хуситы готовы обеспечивать безопасный морской проход плавсредствам.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Запада в Йемене снижают желание хуситов сесть за стол переговоров. После долгих лет начались контакты с хуситами, инициированные Саудовской Аравией, и это взаимодействие, продолжил глава МИД, уже стало приносить результаты. Однако Лавров затруднился сказать, насколько реально возобновить эти переговоры после атак на Йемен.