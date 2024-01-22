Хуситы заявили о ракетном ударе по судну ВМС США в Аденском заливе

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило об атаке на американский военный корабль в Аденском заливе, соответствующее заявление сделал в эфире телеканала Al-Masirah военный представитель группировки Яхья Сариа. По его словам, таким образом хуситы, правящие на севере Йемена, продолжают отвечать на «агрессию США против страны».

Военно-морские силы Йемена совершили нападение на американский военный грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе. Вооруженные силы Йемена продолжают отвечать на любую американскую или британскую агрессию против нашей страны, нанося удары по всем источникам угрозы в Красном и Аравийском морях, — сказал Сариа.

Данная атака стала четвертой с начала ударов США и Великобритании по Йемену с целью положить конец нападениям хуситов на корабли, связанные с Израилем или идущие в его порты. Предыдущий ракетный удар был нанесен 19 января по американскому судну Chem Ranger. При этом представители Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) отметили, что ракеты «упали в воду рядом с судном», не причинив вреда ни кораблю, ни экипажу.

При этом член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бахити заявил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает, поскольку свободное судоходство играет важную роль для Йемена. По его словам, хуситы готовы обеспечивать безопасный морской проход плавсредствам.