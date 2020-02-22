Делегация ХАМАС запланировала посетить Москву для проведения переговоров. Представители прилетят в столицу под руководством главы политбюро контролирующего сектор Газа палестинского движения Исмаила Хании.
Мы заинтересованы в продолжении отношений с Россией для поддержки прав нашего народа и его защиты от оккупации, — приводит ТАСС слова заместителя Хании.
Отмечается, что в рамках переговоров будет обсуждаться предложенная президентом Дональдом Трампом «сделка века».
Мы обсуждали эту сделку и проистекающие из неё риски для Палестины и региона. Кроме того, речь шла о том, что требуется от палестинцев, чтобы противостоять ей, — добавил он.
NEWS.ru писал ранее, что палестинское движение ХАМАС назвало наезд автомобиля на группу военнослужащих в Иерусалиме «ответом» на предложенную Вашингтоном «сделку века».
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