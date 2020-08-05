Губернатор оценил ущерб от взрыва в Бейруте в $3–5 млрд

https://static.news.ru/photo/ba826c3c-d6fc-11ea-906e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/global Look Press

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что нанесённый от взрыва ущерб в порту города оценивается в $3–5 млрд.

Об этом сообщает ливанский новостной портал LBCI News.

Аббуд отметил, что сотни жителей Бейрута остались без жилья. Кроме того, губернатор заявил о смерти 10 пожарных, задействованных в ликвидации последствий происшествия.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.

Как ранее писал NEWS.ru, после мощного взрыва в Бейруте были повреждены дома практически во всех районах города. Находящаяся там россиянка Аида Сааде сняла, как выглядит в настоящее время ливанская столица.