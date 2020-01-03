https://static.news.ru/photo/9731986a-2e29-11ea-a1f3-fa163e074e61_660.jpg Шарль Мишель Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Евросоюз призвал любой ценой остановить в Ираке эскалацию напряжённости после авиаударов США.

Мы рискуем столкнуться со вспышкой насилия по всему региону и подъёмом тёмных сил международного терроризма, — цитирует ТАСС заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Ранее ВС США были приведены в состояние повышенной готовности после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Вашингтон также заявил, что Штаты готовы к любому варианту развития событий и полны решимости обеспечить свои интересы в Ираке и соседних странах.

Ранее NEWS.ru писал, что по распоряжению Трампа США нанесли авиаудар в окрестностях аэропорта Багдада, в результате которого были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.