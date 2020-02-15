https://static.news.ru/photo/c7f990e2-500c-11ea-8ee0-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xu Suhui/Xinhua/Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Эрдоган и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главы государств обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Эрдогана, стороны согласились с неприемлемостью атак сирийских войск в районе Идлиба, а также обсудили, каким образом нужно закончить с этим кризисом. Кроме того, лидеры договорились снова начать переговоры по теме достижения двустороннего объёма торговли в $100 млрд.

Накануне стало известно, что для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе в Россию 17 февраля приедет турецкая делегация.

Как сообщал NEWS.ru, турецкий президент Реджеп Эрдоган обвинил российские и сирийские войска в нападении на мирных жителей Идлиба. Он считает, что удары Москвы и Дамаска нацелены на гражданское население, а не на террористов. В связи с этим российский посол в Анкаре Алексей Ерхов стал получать угрозы в свой адрес. По его словам, люди желают дипломату смерти. Он напомнил, что пять лет назад подобная ситуация уже случалась в Алеппо. Тогда всё закончилось убийством посла Андрея Карлова.