Турецкий президент Реджеп Эрдоган и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главы государств обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
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Накануне стало известно, что для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе в Россию 17 февраля приедет турецкая делегация.
Как сообщал NEWS.ru, турецкий президент Реджеп Эрдоган обвинил российские и сирийские войска в нападении на мирных жителей Идлиба. Он считает, что удары Москвы и Дамаска нацелены на гражданское население, а не на террористов. В связи с этим российский посол в Анкаре Алексей Ерхов стал получать угрозы в свой адрес. По его словам, люди желают дипломату смерти. Он напомнил, что пять лет назад подобная ситуация уже случалась в Алеппо. Тогда всё закончилось убийством посла Андрея Карлова.
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