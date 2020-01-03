Тысячи демонстрантов собрались 4 января в одном из шиитских районов Багдада, чтобы проститься с убитым в результате авиаудара США командиром иранского спецподразделения «Кудс» Касемом Сулеймани.
Протестующие скандируют лозунг «смерть Америке» и обещают отомстить за Сулеймани и погибшего вместе с ним командира иракских Сил народной мобилизации Абу Мехди аль-Мухандиса,
Как писал NEWS.ru, после того, как стало известно о гибели высокопоставленного генерала, на улицы городов Ирана вышли разгневанные жители. Демонстрации проходят в Тебризе, Араке, Ширазе, Кермане и Тегеране. Манифестанты держат в руках портреты военачальника. Кроме того, они выкрикивают пожелание смерти Соединённым Штатам.
Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.
В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.
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