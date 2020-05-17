Боевики «Исламского государства» сбежали из тюрьмы в Сирии

https://static.news.ru/photo/202ed810-982b-11ea-91ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Medyan Dairieh/Global Look Press

Несколько боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) совершили побег из тюрьмы в сирийской провинции Хасеке.

Как сообщает агентство SANA, семи боевикам удалось сбежать из тюрьмы «аль-Холь». Она находится под контролем арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF).

3 мая заключённые одной из тюрем в провинции Хасеке подняли бунт. В районе инцидента были замечены вертолёты и американские дроны.

NEWS.ru писал, что 10 мая боевики совершили нападение на сирийские войска в провинции Хама. В результате боестолкновения погибли не менее 30 человек. Террористы сумели захватить одну из деревень, после чего правительственные войска стали готовиться к контрнаступлению.