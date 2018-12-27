Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту спутники «Канопус»

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Разгонный блок «Фрегат»

Разгонный блок «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1а» успешно вывел на расчётные орбиты два российских спутника дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и № 6. Первый отделился от блока в 6:06 мск, второй — в 6:12 мск, сообщили в Роскосмосе.

Разгонный блок «Фрегат» вывел космические аппараты дистанционного зондирования Земли #КанопусВ №5 и №6 на расчетные орбиты. Отделение прошло в 06:06 мск и 06:12 мск на солнечно-синхронных околокруговых орбитах

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The separation of the #KanopusV spacecrafts have been confirmed! pic.twitter.com/a0r0tFHzvu — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 27, 2018

Ранее на космодроме Восточный в Амурской области состоялся старт ракеты «Союз-2.1а». Этот пуск стал уже четвёртым, осуществлённым с новой площадки.

Как писал News.ru, 26 декабря Роскосмос заключил очередной контракт на коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Речь идёт о выводе на орбиту иностранного спутника. В августе прошлого года дочерняя компания госкорпорации «Главкосмос Пусковые услуги» заключила два контракта на запуски южнокорейских спутников дистанционного зондирования Земли CAS-500.