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Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту спутники «Канопус»

Разгонный блок «Фрегат» twitter.com/@roscosmos

Разгонный блок «Фрегат»

наука [ версия для печати ]

Разгонный блок «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1а» успешно вывел на расчётные орбиты два российских спутника дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и № 6. Первый отделился от блока в 6:06 мск, второй — в 6:12 мск, сообщили в Роскосмосе. 

Ранее на космодроме Восточный в Амурской области состоялся старт ракеты «Союз-2.1а». Этот пуск стал уже четвёртым, осуществлённым с новой площадки.  

Как писал News.ru, 26 декабря Роскосмос заключил очередной контракт на коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Речь идёт о выводе на орбиту иностранного спутника. В августе прошлого года дочерняя компания госкорпорации «Главкосмос Пусковые услуги» заключила два контракта на запуски южнокорейских спутников дистанционного зондирования Земли CAS-500.


#роскосмос #союз-2 #спутники #запуск
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