Земфира представила саундтрек к «Северному ветру»

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Автор и исполнительница, рок-музыкант Земфира представила саундтрек к художественному фильму актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Она сообщила об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Как написала Земфира, саундтрек к картине доступен на всех платформах. В него вошли 15 композиций. Большая часть песен, к примеру, «Злой человек» или «Бенедикт», погружает слушателя в мистическое настроение произведения. Однако среди представленных публике вещей к фильму есть также лиричные и звучащие нежно песни. К ним можно отнести «Фло» или «Фанни...».

Подписчики с восторгом приняли саундтрек. Многие назвал его шедевром.

Завораживающая магия, а не музыка, — написал один из поклонников Земфиры на её странице в Instagram.

В конце февраля певица выпустила альбом «Бордердайн» — первый студийный релиз за восемь лет.

Как ранее передавал NEWS.ru, после выхода пластинку начали активно обсуждать поклонники и критики. Известный телеведущий Владимир Познер также прокомментировал новый альбом и творчество артистки.

По мнению Познера, Земфира — «выдающаяся фигура» в своём жанре, а её новый альбом станет явлением в пределах той аудитории, которая её воспринимает. По его словам, это «довольно большая аудитория, но не безграничная». При этом журналист признался, что послушал пока только одну новую песню артистки.