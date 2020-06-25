В переиздание альбома Принса войдут 63 неизданные песни

https://static.news.ru/photo/bdadc23c-b78d-11ea-aabf-fa163e074e61_660.jpg Принс Фото: Peter Deconinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В новое издание альбома Sign O’the Times американского музыканта Принса войдут 63 не изданные ранее песни. Всего в релиз попадёт 92 трека.

Композиции будут записаны в двух форматах: на восьми CD-дисках и на 13 виниловых пластинках, предзаказ которых можно оформить уже сейчас. 45 песен в представленной коллекции Принс записал в период с мая 1979 года по июль 1987 года. Помимо них, можно будет услышать концерт артиста в Утрехте в 1987 году, сообщает Consequence of Sound.

В издание также вошли DVD с совместным выступлением Принса и Майлза Дэвиса, 120-страничная книга с фотографиями, студийными материалами и рукописями Принса, а также с комментариями его друзей — комика Дейва Шаппеля и музыканта Ленни Кравица. Коллекция выйдет 25 сентября.

Правообладатели интеллектуальной собственности Принса опубликовали клип на песню Baltimore 2015 года. Видеоряд, передающий хронику движения Black Lives Matter, подготовлен в поддержку протестов, которые начались в конце мая, после того как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания, писал NEWS.ru.