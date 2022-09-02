Ургант и ЛСП представили матерную песню о «старом усатом лисе» Якубовиче Иван Ургант и рэпер ЛСП записали нецензурный трек о телешоу Якубовича «Поле чудес»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Иван Ургант

Юморист Иван Ургант принял участие в записи новой песни белорусского рэпера ЛСП (Олег Савченко) «Сектор Приз». Трек посвящен шоу «Поле чудес» и содержит нецензурную лексику. Одна из строк посвящена ведущему программы Леониду Якубовичу, которого автор называет «старым лисом, усмехающимся в усы». Песня выложена на цифровых площадках и в YouTube, Иван Ургант подписан как гитарист данной композиции, обнаружил NEWS.ru.

Трек «Сектор Приз» начинается с воспоминаний ЛСП о том, как он ребенком вместе с родителями смотрел «Поле чудес» по «старому „Горизонту“» (черно-белый советский ламповый телевизор. — NEWS.ru).

Сектор приз! Старый лис усмехается в усы. На мой риск крутит барабан, барабан, барабан. Но банкротам никогда не выпадает сектор приз, — читает ЛСП.

Затем герой песни взрослеет, поет о временах, когда «загнан в угол, грозит реальный срок <...> а предки всё сидят там же, где сидели, смотрят всё подряд после трудовой недели» и «пялятся в проклятый телек».

Обращаясь к ведущему, ЛСП спрашивает: «Ну шо ты, дядя Лёня? Как тебе мои закатки? От слёз соленые мечты, остатки. Нам на этом поле в обязательном порядке достанутся ключи от катафалки».

В финале композиции после слов о «старом лисе» Якубовиче ЛСП призывает «нажать на курок» и произносит нецензурный синоним слова «надоел».

Песня «Сектор Приз» была выложена 2 сентября на цифровых музыкальных площадках и YouTube-канале ЛСП. Из подписи к треку следует, что в записи в качестве гитариста участвовал Иван Ургант, рядом с именем ведущего указан его официальный аккаунт в соцсетях.

Ранее Иван Ургант возобновил музыкальную карьеру под псевдонимом Гриши Урганта. На своём YouTube-канале Ургант опубликовал клип, снятый на песню «Морального кодекса» «Ночной каприз». В записи видео участвовали актриса Паулина Андреева и музыкант Сергей Мазаев. В октябре Ургант готовится дать сольный концерт в Москве.

Также недавно стало известно о разовом возвращении Ивана Урганта на телеэкран. Интервью ведущего показали в эфире Первого канала 20 августа в рамках фильма «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» к 85-летию режиссера. Зрители отметили, что это первое появление юмориста на экране после его антивоенного поста в соцсети о спецоперации на Украине и временного отъезда за границу. Зрители раскритиковали возвращение Урганта в эфир. Поклонница режиссера, к юбилею которого был приурочен показ ленты, заявила, что ей «до сих пор мерзко» от участия Урганта в документальной картине о Кончаловском.