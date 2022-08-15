Умер автор-исполнитель Валерий Мищук

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Валерий Мищук

Бард Валерий Мищук умер в Москве 14 августа после борьбы с онкологическим заболеванием, сообщил ТАСС его брат Вадим Мищук. О месте и времени прощания с бардом пока ничего не известно.

[Валерий] умер. В Москве, в больнице. От рака. Вчера вечером, — сказал Вадим Мищук.

Валерий Мищук родился в 1951 году в Риге. Учился в театральной студии, получил высшее экономическое образование в Рижском политехническом институте. В конце 1970-х организовал ансамбль «Домино» и выступал в его составе до 1989 года вместе с братом Вадимом Мищуком. С 1989 года братья выступали дуэтом и участвовали в том числе в проекте «Песни нашего века» вместе с Олегом Митяевым, Леонидом Сергеевым и другими известными бардами. Также они записали несколько собственных альбомов в 1990–2000-х годах.

Ранее стало известно о смерти российского барда Леонида Сергеева, который скончался 6 июля в возрасте 69 лет. Причины смерти не уточняются. Широкому кругу лиц Сергеев известен по участию в передаче «Веселые ребята», а также сотрудничеству с киножурналами «Хочу всё знать» и «Фитиль». В последнем он также работал главным редактором в 2001 году.