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Соседов забраковал Моргенштерна для участия в Евровидении

17:58, 20 января 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Моргенштерн не подходит для Евровидения, уверен Сергей Соседов. 

У него пока нет реноме и статуса. Популярности в соцсетях у незрелых подростков недостаточно для участия. Евровидение — солидный конкурс с огромной историей, – сказал Соседов порталу Teleprogramma.pro. 

Однако критик заметил, что певец сможет отправиться на конкурс через пять лет, если ещё будет интересен российской публике. 

Алишер Валеев (рэпер Моргенштерн) написал у себя в Instagram о готовности представить Россию на Евровидении. Однако вероятным участником от России называют группу Little Big, которая должна была представить страну на несостоявшемся конкурсе в 2020 году.

Бурановские бабушки дали советы рейв-группе и оценили идею записать совместную песню с Little Big, писал NEWS.ru.  

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