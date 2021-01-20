Соседов забраковал Моргенштерна для участия в Евровидении

https://static.news.ru/photo/36d33db8-5b30-11eb-8a9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Моргенштерн не подходит для Евровидения, уверен Сергей Соседов.

У него пока нет реноме и статуса. Популярности в соцсетях у незрелых подростков недостаточно для участия. Евровидение — солидный конкурс с огромной историей, – сказал Соседов порталу Teleprogramma.pro.

Однако критик заметил, что певец сможет отправиться на конкурс через пять лет, если ещё будет интересен российской публике.

Алишер Валеев (рэпер Моргенштерн) написал у себя в Instagram о готовности представить Россию на Евровидении. Однако вероятным участником от России называют группу Little Big, которая должна была представить страну на несостоявшемся конкурсе в 2020 году.

Бурановские бабушки дали советы рейв-группе и оценили идею записать совместную песню с Little Big, писал NEWS.ru.