Лидер группы «Чайф» в самоизоляции начал готовить новый альбом

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Американская певица Бейонсе исполнила песню из мультфильма «Пиноккио» студии Disney и посвятила её медработникам, которые борются с пандемией коронавируса.

Исполнительница приняла участие в акции #DisneyFamilySingalong в Twitter и спела композицию When You Wish Upon A Star Ли Харлайна. Я хочу посвятить эту песню работникам системы здравоохранения, которые без устали...