Лидер группы «Чайф» в самоизоляции начал готовить новый альбом

https://static.news.ru/photo/d1fbeb30-809f-11ea-b1fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, что находясь в самоизоляции, готовит к выпуску новый альбом «Оранжевое настроение — 3», а также делает зарядку и убирает за собакой. Он признался, что в условиях карантина живётся ему не так уж и плохо.

Я пытаюсь себя развлекать — разбираю свою музыкальную фонотеку, виниловые пластинки. По утрам я ставлю пластинку и делаю зарядку, после чего у нас проходит семейный завтрак. Потом обязательно сажусь за свои дела, часа полтора пою, после занимаюсь хозяйством и убираю за своим псом Альфредом Иванычем, — рассказал в эфире НСН Шахрин.

Рок-музыкант сообщил, что у группы уже накопились не вошедшие в альбомы песни, поэтому сразу после карантина они планируют записать новый альбом «Оранжевое настроение — 3». Также он рассказал, что на музыкантов произвёл большое впечатление концерт, который они дали онлайн и который посмотрели 6,7 млн человек.

Как писал NEWS.ru, певец Валерий Меладзе рассказал, что в период самоизоляции в его жизни наконец-то наступил покой, о котором он мечтал 25 лет. В настоящее время он находится с семьёй в загородном доме. Меладзе рассказал, что моет посуду, а жена готовит. Меладзе продолжает ездить на съёмки программы «Голос. Дети». По его словам, ежедневно всем участникам проекта измеряют температуру, кроме того, они соблюдают все предписанные санитарные правила.