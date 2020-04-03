Рудковская заявила, что концерт Евровидения можно провести в ноябре

https://static.news.ru/photo/fa836b4a-2ddf-11ea-8e9f-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский продюсер Яна Рудковская считает, что шоу международного песенного конкурса «Евровидение», Europe Shine A Light, можно провести в сентябре. По её мнению, в начале мая организовывать шоу рано, так как в мире всё ещё будет опасно из-за пандемии коронавируса.

Рудковская заявила, что даже с учётом представления в режиме онлайн артистам всё равно нужно прийти на площадку для выступления, что нарушает запрет на проведение массовых мероприятий, передаёт РИА Новости.

Рабочая версия могла бы быть — это перенос на сентябрь. Ничего бы не поменялось, абсолютно. Перенесите на сентябрь месяц — и дело с концом, какая разница, когда людям смотреть — в первую неделю мая или в первую неделю сентября. Зато все здоровы, — сказала продюсер.

Она отметила, что на месте организаторов провела бы онлайн-концерт с победителями состязания разных лет.

Как писал NEWS.ru, организаторы Евровидения-2020, которое пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, решили провести мероприятие 16 мая в формате специального концерта. Событие под названием Europe Shine A Light пройдёт при участии конкурсантов, которым не удалось посостязаться в этом году, а также артистов прошлых лет.