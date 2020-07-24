«Нашествие» проведёт показ лучших выступлений прошлых лет

Российский музыкальный фестиваль «Нашествие» устроит показ лучших выступлений артистов прошлых лет в режиме онлайн. Зрители смогут увидеть представления множества коллективов, среди которых «Би-2», «Ленинград», «Чайф» и «Ночные снайперы».
Организаторы сообщили, что трансляции пройдут с 24 по 26 июля в эфире «Нашего радио», а также «Яндекс.Эфира»,
Это не фестиваль в онлайн-формате — это дань уважения отменённому фестивалю и ответ на запрос наших многочисленных гостей, которые не смогли посетить фестиваль, — заявил собеседник агентства.
Рок-фестиваль должен был пройти с 24 по 26 июля. Продюсер мероприятия Алан Маршалл заявлял о готовности обеспечить зрителей средствами индивидуальной защиты, а также организовать пропускной режим, чтобы избежать толпы. Однако губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение об отмене мероприятия, писал NEWS.ru.
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