Клип Little Big про 2020 год посмотрели более 2 млн раз за 20 часов

Новый клип группы Little Big, посвящённый 2020 году, за 20 часов собрал более двух миллионов просмотров.
Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов 21 века, — указано в дисклеймере к видео.
Ранее NEWS.ru писал, что помимо самих музыкантов, в клипе снялись блогер Данила Поперечный, шоумен Александр Гудков, а в роли Санта-Клауса выступил резидент Comedy Club Гарик Харламов. Ролик снят в духе католического Рождества, а песня посвящена трудностям, с которыми человечеству пришлось столкнуться.