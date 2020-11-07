16+

Рубрики

Медиа

Архив

Музыка

Клип Little Big про 2020 год посмотрели более 2 млн раз за 20 часов

09:52, 07 ноября 2020 55
Фото: Скрин с видео Little Big/youtube.com

Новый клип группы Little Big, посвящённый 2020 году, за 20 часов собрал более двух миллионов просмотров.

Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов 21 века, — указано в дисклеймере к видео.

Ранее NEWS.ru писал, что помимо самих музыкантов, в клипе снялись блогер Данила Поперечный, шоумен Александр Гудков, а в роли Санта-Клауса выступил резидент Comedy Club Гарик Харламов. Ролик снят в духе католического Рождества, а песня посвящена трудностям, с которыми человечеству пришлось столкнуться.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео