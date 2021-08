Канье Уэст отомстил Дрейку и слил в Сеть его личные данные

Когда последний узнал об этом, то выложил сторис, где просто смеётся над происходящим. Фанаты артиста, в свою очередь, сохранили видео и опубликовали на отдельной странице в Instagram.

Причиной подобного поступка стала «война» двух исполнителей из-за даты релиза своих альбомов: дело в том, что Дрейк планирует выпустить музыкальную пластинку Certified Lover Boy в один день с крупным релизом Канье Donda. Ситуация обостряется тем, что больше хайпа, денег и поклонников получит тот рэпер, который выпустит альбом после своего конкурента. Помимо масштабного «сражения» за славу и прибыль музыканты периодически переругиваются в социальных сетях: так, например, Дрейк нелестно отозвался о Канье в своём недавнем треке Betrayal, в ответ на это последний выложил пост с оскорблениями в адрес некого D.