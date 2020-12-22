Группа «Кино» выпустила клип с рисунками Цоя

https://static.news.ru/photo/e3f629bc-4481-11eb-9c5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Группа КИНО/youtube.com

Музыканты культовой группы «Кино» представили на YouTube клип на песню «Это не любовь» с рисунками погибшего основателя Виктора Цоя. Об этом рассказала пресс-служба коллектива.

Основа этого видео — будущее шоу группы, с экраном и видеорядом, но в меньшем масштабе. В клипе активная графика — это рисунки Виктора Цоя, — пояснили представители «Кино».

Гитаристы Юрий Каспарян и Дмитрий Кежватов, бас-гитарист Александр Титов, барабанщик Олег Щунцов играют вживую. Вокал Цоя сохранили благодаря отреставрированной записи 1985 года, передаёт ТАСС.

Осенью 2020 года должны были состояться концерты к 30-летию группы, но их пришлось отменить из-за пандемии. Теперь праздновать день рождения «Кино» музыканты собираются в следующем году.

7 февраля музыканты надеются выступить в Минске, 13 и 14 февраля — в Санкт-Петербурге, 13 марта — в Киеве, 17 апреля — в Нижнем Новгороде, 14 и 15 мая — в Москве, 19 июня — в Риге.

Ранее сын Виктора Цоя Александр подал в суд на режиссёра фильма о его отце Алексея Учителя и кинопрокатчиков. Молодой человек считает, что лента о группе «Кино» является «порочащей доброе имя Викторя Цоя и его близких», сообщал NEWS.ru.