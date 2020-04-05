Григорий Лепс выпустил альбом песен Высоцкого

https://static.news.ru/photo/2ef7cea2-7750-11ea-8999-fa163e074e61_660.jpg Григорий Лепс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Григорий Лепс записал и выпустил первый альбом, который состоит из песен Владимира Высоцкого.

Альбом называется «Мой первый срок». В него вошли любимые произведения музыканта.

Это те песни, которые я люблю петь на кухне под гитару в компании своих близких. Я долго подходил к тому, чтобы записать их на студии и показать вам, — написал Лепс.

По его словам, на запись пластинки ушло полтора года. Музыканту не стыдно за эту работу, так как в песнях есть особые эмоции.

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