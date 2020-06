«Грэмми» изменит названия нескольких номинаций

https://static.news.ru/photo/4deba018-abbc-11ea-ada0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Allanbcool /CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Национальная академия искусства и науки звукозаписи решила переименовать несколько номинаций премии «Грэмми». По заявлению экспертов, это сделано для того, чтобы лучше описать достоинства или характеристики исполнений и песен.

Теперь категория Urban Contemporary Album («Современный городской альбом») будет называться Progressive R&B Album («Прогрессивный R&B-альбом), а из названия номинации Latin Rock, Urban Or Alternative Album убрали слово Urban, и теперь номинация имеет наименование Latin Rock Or Alternative Album («Альбом в жанре латинского или альтернативного рока»), сообщает Pitchfork.

Категорию Latin Pop, напротив, назвали Latin Pop and Urban. Представитель Академии заявил, что в будущем это название могут изменить. Также Best Rap/Sung Performance («Лучшее рэп/песенное исполнение») будет носить название Best Melodic Rap Performance («Лучшее исполнение мелодичного рэпа»).

Отмечается, что изменение формулировок не связано напрямую с критикой термина urban для определения композиций. Один крупнейших звукозаписывающих лейблов в США Republic Records перестал маркировать этим словом музыку, написанную чернокожими артистами. Само понятие считается обобщением, которое неточно описывает сразу несколько культурно богатых форм искусства.

В январе во время проведения 62-й церемонии вручения «Грэмми» американский музыкант Тайлер Оконма, известный как рэпер Tyler, the Creator, сравнил рэп-номинацию со словом «ниггер» в адрес хип-хоп-исполнителей. Он заявил, что термин «городская музыка» выглядит «политкорректная версия слова на букву N», писал NEWS.ru.