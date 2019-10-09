https://static.news.ru/photo/07fab36a-eaa0-11e9-a11e-fa163e074e61_660.jpg Fatboy Slim Фото: Herbert P. Oczeret/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известный британский диджей Fatboy Slim (Норман Кук) представил слушателям новый вариант своего хита 1998 года Right Here, Right Now, вставив в него запись речи экоактивистки Греты Тунберг на саммите ООН.

Слова школьницы удачно вписались в музыку, поскольку Тунберг в ходе выступления использовала фразу «здесь и сейчас», повторяющую название композиции, сообщает « Ридус ».

Обновлённый хит был исполнен диджеем на концерте, проходившем в английском городе Гейтсхед 4 октября. Судя по реакции, публике новый микс понравился.

Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы Василий Власов пригласил Тунберг выступить перед молодёжью в нижней палате российского парламента. Его коллега Николай Валуев высказался против этой инициативы. По его мнению, активистка высказывает не свои мысли.