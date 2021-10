Диана Анкудинова: звёзды удивляются тому, как я пою. Но задирать нос глупо

Ещё несколько лет назад она была обычной воспитанницей детского дома, а сегодня 18-летняя певица Диана Анкудинова — настоящая звезда. В эксклюзивном интервью NEWS.ru самая юная и яркая участница проекта «Шоумаскгоон» на НТВ рассказала о травле в школе, общении с Игорем Крутым, об учёбе в ГИТИСе, а также ответила на вопрос, готова ли она к мировой славе, которую ей предрёк оперный певец и муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов. Он слушал песню Cant Help Falling in Love в исполнении Дианы в «Шоумаскгоон» стоя, а после заявил: «Эта девочка — особенная». Затем обратился уже к самой Диане: «В тебе зарыт просто невероятный талант».