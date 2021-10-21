Диана Анкудинова: звёзды удивляются тому, как я пою. Но задирать нос глупо

Ещё несколько лет назад она была обычной воспитанницей детского дома, а сегодня 18-летняя певица Диана Анкудинова — настоящая звезда. В эксклюзивном интервью NEWS.ru самая юная и яркая участница проекта «Шоумаскгоон» на НТВ рассказала о травле в школе, общении с Игорем Крутым, об учёбе в ГИТИСе, а также ответила на вопрос, готова ли она к мировой славе, которую ей предрёк оперный певец и муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов. Он слушал песню Cant Help Falling in Love в исполнении Дианы в «Шоумаскгоон» стоя, а после заявил: «Эта девочка — особенная». Затем обратился уже к самой Диане: «В тебе зарыт просто невероятный талант».

«Задирать нос глупо»

— Ранняя слава — штука опасная. У многих артистов, добившихся популярности в раннем возрасте, развивалась звёздная болезнь. Ты после огромного успеха в проекте «Ты супер» на НТВ осталась прежней?

— От человека зависит — зазвездиться или нет.

Я считаю себя скромной, никогда не стану в разговоре выпячивать свои достижения и регалии: что я там-то выступала и того-то достигла. То, что я имею на сегодня, далось мне не просто так, дорога у меня очень сложная — была и предстоит. Я это знаю, поэтому задирать нос глупо.

— А с завистью часто сталкивалась?

— Часто. В школе, например, я отличалась от других учеников. Некоторых это бесило, раздражало, меня презирали и унижали. Мне жалко таких людей — тратят свои нервы, эмоции на такую, как я. Вместо того, чтобы заниматься своей жизнью и расти над собой, постараться стать в чём-то лучше меня.

«Иногда сама удивляюсь тому, как пою»

— Первое же твоё выступление на «Шоумаскгоон» произвело фурор. Для тебя это было ожидаемо?

— Нет. Я просто пела, делая то, что люблю, и не думала, как на это откликнутся зрители.

— Юсиф Эйвазов слушал тебя стоя, а оценивая, предрёк мировую славу.

— Это, конечно, очень ценно для меня, приятно. Радует, благодарю.

Но так как и раньше, на проекте «Ты супер!», мэтры и профессионалы говорили мне разные лестные слова, поддерживающие и мотивационные, то уже не испытываю такого сильного «вау-эффекта», когда даже звёзды удивляются тому, как я пою. Потому что я иногда сама удивляюсь тому, как пою.

Не думаю, что это только талант и дар свыше. Процентов на 40 — да. Остальное — результат работы над собой. Я так оцениваю. Потому что талант — это, конечно, круто, однако на нём одном далеко не уедешь, я это давно поняла. Поэтому работаю над собой, и мне кажется, что с каждым моим выступлением в «Шоумаскгоон» это видно.

— Чья оценка для тебя наиболее ценна?

— В «Ты супер!» и позже — Игоря Яковлевича Крутого. Потому что у него огромнейший опыт в профессии, хочется продолжать общаться с ним, слышать не только комплименты, но и критику, которая меня всегда очень заряжает. Сразу понимаешь, что есть над чем работать. Это лучше, чем когда стоишь и думаешь: «Ну, всё, я теперь звезда».

На данный момент самой важной для меня является оценка моего педагога по вокалу в ГИТИСе. Учусь на заочном отделении факультета эстрады, некоторое время назад его переименовали в факультет сцендрамы.

После окончания вуза буду уметь очень многое. Не просто девочкой, которая хорошо поёт, а смогу и преподавать, и играть в кино и театре.

Сейчас у нас сессия, поэтому каждый день с 9 утра и примерно до 22:00 находимся в институте. Выходных нет — потому что если будем ещё и отдыхать, то не успеем подготовиться к зачётам и экзаменам.

Утром в расписании стоит теоретическая пара — к примеру, история зарубежного театра, сидим и слушаем три-четыре часа. Затем предмет типа сцендвижения или танец, либо сразу актёрское мастерство и режиссура. Мы и жонглировали, и рукопашный бой на сцене изучали. Сложнее всего мне дается сольфеджио и сцендвижение. Сцендвижение многим сложно даётся на нашем курсе, но, к счастью, у нас понимающий педагог.

Диана Анкудинова Пресс-служба НТВ

«Даже сказанные в эфире слова могут ничего не стоить»

— Медийность помогает или мешает учёбе?

— Ни то, ни другое. У нас никого не выделяют.

Единственное, Юрий Борисович Васильев, наш мастер, однажды признался мне, что любит слушать мои выступления на телевизионных проектах. Но это не сказывается на его отношении ко мне в рамках учебного процесса.

Если я налажала, то получаю на общих основаниях. Так что стараюсь не лажать.

— Я правильно понимаю, что ты совершенно не жалеешь о Гнесинке, в которой тебя «прокатили» с поступлением? (В 2019 году ректор ГМУЭДИ имени Гнесиных Наталья Казанцева, вручая Диане Гран-при конкурса «Ты супер!», в эфире НТВ лично приглашала её в свой вуз, практически гарантируя место в училище. Однако позже в списке поступивших Анкудинова себя не обнаружила. — NEWS.ru)

— Абсолютно нет, ситуацию приняла как жизненный урок. В очередной раз убедилась, что даже сказанные в эфире слова могут совершенно ничего не стоить.

Кроме того, я живу по принципу, что если одни двери перед тобой захлопнулись, то обязательно откроются другие. В моей жизни очень часто так и происходит. На самом деле я очень рада, что меня не приняли (в училище имени Гнесиных. — NEWS.ru).

Зато я в школе перешла на экстернат, за один год окончила 10-й и 11-й классы, успешно сдала ЕГЭ и в 17 лет уже поступила в ГИТИС. Разве плохо? Мне кажется, феноменально.

— Своим жизненным примером ты могла бы вдохновлять многих, кто оказался в сложной ситуации. Не планируешь ли в будущем заняться, например, общественной деятельностью?

— Я задумываюсь над этим вопросом. Действительно, поддержка — это очень важно, и я понимаю, что могу помочь многим людям, мотивируя их. Да, я буду заниматься общественными проектами. Возможно, это будет помощь детям из детских домов.

Диана Анкудинова Пресс-служба НТВ

«Мировая слава — это ожидаемо и не страшно»

— К мировой славе-то готова, если сбудется пророчество Юсифа Эйвазова?

— Это, в принципе, ожидаемо и не страшно.

Если поступит интересное предложение из-за рубежа, я его рассмотрю. Возможно, приму. Но даже если буду выезжать работать за границу, точно не насовсем.

Москву, Россию навсегда не покину. Потому что это мой город и моя страна, мне здесь очень нравится.

— Что такое счастье для тебя?

— Чтобы рядом находились любящие люди — семья, которая воспитала, и семья, которую сам создаёшь. Надеюсь, я создам хорошую семью. И чтобы нравилось дело, которым занимаешься, а не из-под палки.

— Силы черпаешь как раз в семье и в занятиях музыкой?

— Да. Также очень люблю прогулки в одиночестве. Я интроверт, как бы странно ни звучало в связи с моим поведением на сцене и профессией, предполагающей обширное общение со зрителями и коллегами. Но иногда мне нужно побыть одной. Допустим, прогуляться в парке.

— А о чём мечтаешь?

— Недавно приятельница подкинула мне хорошую идею: захотеть получить «Грэмми».

Мы посмеялись, я сказала, что это, конечно, был бы нереальный уровень — а подруга в ответ говорит: «Мечтать ведь не вредно!» И я подумала, что, пожалуй, да. «Мечтаю о „Грэмми“» — это был бы очень хороший ответ на ваш вопрос.

Более того, если бы мне лет 10 назад сказали, что буду жить в Москве в собственной квартире, я бы не поверила. Так что, мечты сбываются.

— Когда планируешь выпустить свой первый альбом?

— Альбом почти записан, презентация запланирована на начало декабря в Москве. Перед этим планирую тур по городам. У меня подсчитано, рассчитано — учёба заканчивается и начинается тур. А после него — работа над презентацией и выпуск альбома.

— У тебя фантастическая для 18-летней девушки биография. Как думаешь, ты стала звездой благодаря везению? Или это некая судьба, предопределённость?

— Если совпадение, то оно и правда за гранью фантастики.

То, что повезло, — факт. Не знаю почему. У меня, похоже, притягательная аура удачи. То, что рядом со мной в важные моменты появлялись, оставались в моей жизни и участвовали в моей судьбе замечательные люди — тоже какой-то судьбоносный посыл. Высшие силы, возможно, направили свою энергию и сделали то, что происходит в моей жизни.