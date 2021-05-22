Британцы обвинили ведущую в провале своего участника на Евровидении

https://static.news.ru/photo/904bd7b0-bbc5-11eb-a654-96000091f725_660.jpg Аманда Холден Фото: AmandaHoldenOfficial/facebook.com

Ведущую Аманду Холден назвали ответственной за провал участника от Великобритании на Евровидении. Как сообщает The Sun, телезвезда неудачно пошутила во время оглашения результатов голосования.

Ведущая британского конкурса Britain’s Got Talent во время связи из Лондона поприветствовала своих коллег фразой «Bon Soir. Goedenavond».

Это означает «добрый вечер» на французском и нидерландском, правда, я понятия не имею, какой из них какой, — сказала она уже на английском языке.

Многие пользователи сочли, что именно из-за этой высокомерной шутки их участник Джеймс Ньюман и не получил ни одной оценки, ни от жюри, ни от зрителей.

Как заметил британский актёр Тристан Геммилл, худшей частью вечера стал не провалившийся Ньюман, а ведущая Аманда Холден. По его мнению, она показала, почему Европа считает британцев высокомерной нацией.

Ранее сообщалось, что участница от России Манижа заняла на Евровидении девятое место, уступив Мальте, Украине, Финляндии и ряду других стран. Конкурс выиграла итальянская группа Måneskin, которая накануне победила в Сан-Ремо. На последнем месте неожиданно для вех оказалась Великобритания, которая вообще не получила баллов..