Автор песни «По полюшку» пожаловалась на воровство Успенской

Автор песни «По полюшку» актриса Наталья Лапина в беседе с Pravda.Ru заявила, что не получает никаких авторских отчислений за исполнение её песни Любовью Успенской. По словам Лапиной, трек получил огромную популярность благодаря TikTok.

Эту песню исполняю я и Любовь Залмановна Успенская. В случае Любови Залмановны Успенской все мои авторские в любом случае принадлежат мне. Никаких отторжений... Я ей никаких авторских не передавала. То, что воруется, воруется нагло, воруется так, как в лихие 90-е, — возмутилась Лапина.

Она пожаловалась, что не видела «ни рубля» авторских отчислений за 14 месяцев. Она отметила, что песня стала большим хитом. По словам Лапиной, «её поют в TikTok и полиция, и собаки, и кошки, и дети трёхлетние». Актриса посетовала на то, что руководство компании, с которой Успенская заключила контракт на цифровую дистрибуцию, отказывается с ней общаться.

Ранее сообщалось, что юристы Юрия Лозы отказались от миллиона рублей по делу о незаконном использовании Первым каналом его песни «Плот». При этом суд продолжил разбирательства. Помимо компенсации морального вреда в размере 1 млн, Лоза потребовал удалить переделанную композицию из эфира Первого канала и всех записей шоу «Голос», возместить ему 28 500 рублей за оплату госпошлины и 44 800 рублей, потраченные на услуги нотариуса, а также выплатить 4 млн рублей за нарушение авторских прав. Причиной иска певец назвал «неприемлемую для создателя версию оригинала» его песни.