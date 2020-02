https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

На конкурс «Евровидение» не обязательно отправлять звёзд, заявил в интервью NEWS.ru продюсер, композитор, автор песни Never let you go Димы Билана Александр Лунёв.

Известных артистов не обязательно отправлять, скажу вам, ведь выбирают в России, а голосовать будут в Европе, где не все знают наших певцов. Не обязательно должен быть популярный артист, потому что в принципе должен ехать сильнейший. А сильный артист может и не быть на орбите, то есть не быть популярным, даже не быть звездой, — подчеркнул Лунёв.

Композитор напомнил, что Евровидение — прежде всего конкурс песни.

Если говорить именно про конкурс песни, про что сейчас как-то не говорят даже и не берут в расчёт, то тогда надо подходить наоборот с позиции песни, а не исполнителя, — сказал Лунёв.

Лунёв написал музыку хита Билана Never let you go, с которой певец занял второе место на Евровидении — 2006. Кроме того, композитор создал ещё один шлягер артиста — «Невозможное возможно».

Российский участник – тайна Первого канала

В 2020 году заявку на конкурс отправит Первый канал. Он традиционно выбирает артиста в закрытом формате. Пока канал держит имя конкурсанта в секрете.

Ранее появились слухи, что на Евровидение поедет Александр Панайотов, однако позже он опроверг эту информацию.

Все страны-участницы должны представить своих конкурсантов до 9 марта.

Коронавирус может помешать Евровидению

Ведущий нидерландский вирусолог и эксперт по гриппу Аб Остерхаус заявил, что если распространение коронавируса не будет остановлено, то вряд ли станет целесообразным проводить в Нидерландах музыкальный конкурс «Евровидение-2020», на который приедут десятки тысяч людей со всего мира.

Однако на следующий день Европейский вещательный союз заявил, что в процессе подготовки конкурса нет никаких изменений.