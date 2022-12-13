В Москве силовики обыскивают квартиру матери Петра Верзилова

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Петр Верзилов (справа)

В Москве проходят обыски в квартире матери издателя «Медиазоны» (внесена в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Елены, сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE. Причины проведения оперативных мероприятий неизвестны.

В Москве с обыском пришли к Елене Верзиловой маме Петра Верзилова, — сообщил каналу знакомый женщины.

Ранее RT сообщал, что Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии гражданства Канады. Позднее журналиста также заподозрили в распространении фейков о Вооруженных силах России.

Как сообщал SHOT, против Верзилова возбудили еще одно уголовное дело за дискредитацию ВС России. По данным канала, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Поводом для возбуждения нового дела, уточняет SHOT, стали посты Верзилова в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) и Twitter о событиях в Буче.

Кроме Baza и SHOT писали, что Верзилов был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

В начале ноября МВД объявило в розыск главного редактора издания Republic (СМИ, исполняющее функции иноагента) Дмитрия Колезева. Отмечалось, что против журналиста возбудили уголовное дело. Сам Колезев уточнил, что не знает причину преследования.