В Москве две девочки выпали из окна многоэтажного дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на улице Генерала Кузнецова две девочки выпали из окна многоэтажного дома, передает Telegram-канал «112». По данным канала, одна из них скончалась, у второй наступила клиническая смерть, ее пытаются реанимировать врачи.



О причинах произошедшего на данный момент неизвестно, отмечает канал.

В начале февраля в Санкт-Петербурге спасатели сняли с подоконника девочку в одном из домов на набережной реки Мойки. По словам свидетелей происшествия, ребенок выбил стекло бейсбольной битой, а после начал кидать осколки на тротуар. После этого девочка стала выбрасывать из окна карандаши, фломастеры и другие предметы, взобравшись на подоконник.

В городе Волжский Волгоградской области 2 февраля пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа и всю ночь пролежал в снегу, дожидаясь помощи. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. В отношении его матери заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Позднее мальчик скончался в больнице.