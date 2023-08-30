В Московском зоопарке родился первый в России детеныш панды: фото

Фото: Агентство «Москва»

В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды

В московском зоопарке на свет появился малыш большой панды — это первый случай в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Рождение детенышей — знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества», — отметил градоначальник.

Собянин рассказал, что россияне плотно сотрудничали с китайскими коллегами, а сотрудники зоопарка проходили обучение, как ухаживать за пандами.

Счастливыми родителями стали подаренные китайским правительством панды Жуи и Диндин. Они были переданы Пекином в дар в честь 70-летия установления российско-китайских отношений. Ранее в России большие панды — самый редкий и охраняемый вид медведей — потомства не давали.

Как выглядят мама и малыш — в фотогалерее NEWS.ru.