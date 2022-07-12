Ученый оценил возможность землетрясения в Москве Научный сотрудник РАН Пулинец оценил возможность землетрясения в Москве

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Главный научный сотрудник Института космических исследования РАН Сергей Пулинец оценил возможность землетрясения в Москве в ближайшее время. По его словам, единственное, чего следует опасаться — природных катаклизмов, происходящих в других частях материка, «отголоски» которых могут дойти и до столицы России. Об этом он рассказал в интервью с Teleprogramma.pro.

Настоящее, серьезное землетрясение в Москве – это что-то невероятное, уникальное. Оно может произойти только в том случае, если начнутся толчки в месте, тектонически соединенном с разломами в Москве. Например, если случится сильное землетрясение, например, в Турции, оно тоже может дать отголоски. Но в самой Москве очаг невозможен, — уверяет специалист.

Несмотря на это он отмечает, что даже если землетрясения в других странах и затронут Москву, то они не станут критичными для существования инфраструктуры — максимум будут «качаться люстры».

Также Пулинец подчеркивает, что землетрясение может возникнуть в случае неконтролируемой добычи природных ископаемых из недр земли. В качестве примера он приводит историю американского штата Орегон, в котором сейсмическая активность достигла пика из-за добычи газа «варварским способом». По его словам, в результате подобных действий в земле образовались пустоты, и именно в них может «что-то провалиться».

8 июня в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился на озере Байкал, в 103 км от Иркутска. Очаг залегал на глубине 10 метров. В ГУ МЧС России по области сообщили, что интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 8,4 балла. В городах региона ощущалось землетрясение до пяти баллов. Подземные толчки почувствовали жители Иркутска, Республики Бурятия и Забайкальского края. Жертв и разрушений не было.