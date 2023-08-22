Полина Шестак

Все восемь участников незаконной экскурсии по коллекторам найдены погибшими Все восемь участников незаконной экскурсии по коллекторам Москвы найдены погибшими

22 августа 2023 в 12:42

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Оперативные службы в районе парка «Зарядье», где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров