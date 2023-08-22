Оперативные службы в районе парка «Зарядье», где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров
Все восемь участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве обнаружены погибшими, сообщили ТАСС в экстренных службах. Операция по поиску погибших завершена.
По данным Telegram-канала «112», утром 22 августа из Москвы-реки спасатели извлекли два тела утонувших в коллекторах диггеров. Предположительно, одним из найденных мертвыми стал гид, который вел группу в подземелье.
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве
Согласно маршруту, опубликованному Telegram-каналом Mash, диггеры начали свой путь в кирпичном коллекторе 1906 года на Олимпийском проспекте. Группа перестала выходить на связь в районе метро «Трубная» спустя час после старта экскурсии. Гид Константин Филиппов сообщил коллеге, что начался дождь, после чего перестал отвечать на сообщения, говорится в публикации.
Мэр города Москва Сергей Собянин подтвердил, что трагедия произошла в коллекторе реки Неглинки. Градоначальник также выразил соболезнования родным и близким погибших.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В рамках расследования был задержан глава компании — организатора похода по столичным коллекторам Александр Ким. Его доставили из Санкт-Петербурга в Москву, он находится на допросе.