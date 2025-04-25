Русского генерала взорвали в Балашихе: фото с места трагедии

Фото: Стрингер/NEWS.ru

На месте взрыва в Балашихе

25 апреля около 11:20 мск в Балашихе возле дома № 2 на бульваре Нестерова произошел взрыв автомобиля. В машине сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), в результате чего погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик, сообщили в пресс-службе СК РФ. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Telegram-канал Baza сообщил, что в автомобиле была установлена камера слежения. По данным канала, СВУ было изготовлено на основе выстрелов для подствольного гранатомета — ВОГ. Как пишут авторы, злоумышленники установили их по всему авто, больше всего — в левой части багажника. По данным Baza, разлет осколков составил порядка 300 метров.

По данным следователей, нападавшие начинили СВУ поражающими элементами. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Взрывное устройство было заложено в автомобиль рядом с газобаллонным оборудованием, уточнил Telegram-канал Mash.

«Автомобиль в Балашихе подорвали с помощью СВУ — оно было заложено внутри, рядом с газобаллонным оборудованием, и активировано дистанционно в момент выхода жертвы из подъезда», — говорится в сообщении канала.

Кадры с места трагедии — в фотогалерее NEWS.ru.