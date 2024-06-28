Россиянин поджег общежитие в Москве и получил пожизненное заключение В Москве мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за поджог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве суд присяжных признал виновным 60-летнего мужчину в поджоге общежития в центре города и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России. Отмечается, что в результате пожара погибли люди.

На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — говорится в заявлении.

Известно, что задержанный обвинялся по статьям об убийстве двух и более лиц, умышленном причинении тяжкого и легкого вреда здоровью, а также умышленном уничтожении имущества. На суде присяжные сочли достаточными представленные доказательства для вынесения обвинительного приговора.

Ранее в Севастополе задержали 26-летнего местного жителя, который во время личных встреч и через рассылку видео склонял своих знакомых крымчан к совершению терактов. Известно, что мужчине грозит пожизненный срок.

До этого дело о госизмене завели в отношении жительницы Хабаровска. Женщина передавала спецслужбам Украины информацию об объектах органов государственной власти, на которых предполагалось совершить теракты. Ей грозит пожизненное лишение свободы или от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.