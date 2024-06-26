Россиянин склонял знакомых к поджогам военкоматов и поплатился за это ФСБ задержала жителя Севастополя, склонявшего знакомых к терактам в Крыму

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожизненное лишение свободы грозит жителю Севастополя, который склонял своих знакомых-крымчан к совершению терактов. Для этого он рассылал им видео одного из проукраинских подпольных движений с призывом вступить в него, сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Помимо этого, к поджогам административных зданий города 26-летний мужчина склонял приятелей и во время личных встреч. Против него завели уголовное дело о содействии террористической деятельности.

В Санкт-Петербурге признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы Александра Новогренко по делу о поджоге военкомата и распространении наркотиков через тайники. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Еще одну жительницу Северной столицы приговорили к 10 годам колонии строгого режима за поджог местного военного комиссариата в сентябре 2023 года. Женщина действовала по заданию неизвестного через WhatsApp. Она получила инструкции, что купить и как изготовить зажигательную смесь. С тремя зажигательными устройствами она пришла к комиссариату и устроила поджог. Все это горожанка снимала на видео.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.