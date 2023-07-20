Пострадавшую при обстреле Крымского моста девочку доставили в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавшую при обстреле Крымского моста девочку, чьи родители погибли в результате удара ВСУ, доставили в здание Российской детской клинической больницы в Москве, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. Как отметил анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава Роман Горбунов, состояние ребенка стабильное. Он выразил надежду, что в скором времени пострадавшая придет в себя.

За время эвакуации состояние ребенка стабильное. Транспортировка осуществлялась бригадами медицины катастроф города Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Будем надеяться на скорейшее выздоровление, — сказал врач.

Взрывы на Крымском мосту прогремели ночью 17 июля. Издание Der Spiegel сообщило, что ВСУ ударили по Крымскому мосту, чтобы отвлечь внимание от неудач украинской армии в ходе затянувшегося контрнаступления.

В Госдепартаменте США позже заявили, что в Вашингтоне не имеют отношения к подрыву моста. Таким образом там ответили на слова посла России Анатолия Антонова, который обвинил Белый дом в укрывательстве украинских радикалов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены отсутствием официальной реакции Запада на теракт. По его словам, партнеры Киева готовы закрывать глаза на любые его действия против РФ.