Названа дата повторного отключения отопления в Москве С 17 мая в Москве повторно начнут отключать отопление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

17 мая в Москве снова начнут переводить систему отопления на летний режим работы, сообщила пресс-служба ПАО «МОЭК» со ссылкой на решение городской администрации. Отопление было отключено 27 апреля, но из-за резкого и продолжительного похолодания с 6 мая тепло снова начали подавать в дома.

Профилактические отключения горячей воды начнутся 20 мая. Их продолжительность не превысит 10 дней, — говорится в сообщении.

Ранее на Москву обрушился майский снегопад. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что в резком похолодании виноват циклон под названием «Гулла», который принес на Русскую равнину заморозки, снег и дожди. 8–9 мая в ЦФО сохранился неустойчивый характер погоды. Местами были осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, порывистый ветер до 15–20 метров в секунду.

Также сообщалось, что погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков будет в Москве в среду, 15 мая. При этом столбики термометров покажут до 18 градусов тепла. Ветер в этот день будет иметь переменные направления и скорость 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. В ночь на 16 мая похолодает до +4 градусов.