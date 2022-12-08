Появилось видео с поджигателем квартиры матери с ребенком в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подъездные камеры наружного наблюдения запечатлели предполагаемого преступника, который бросил коктейль Молотова в коридор двухкомнатной квартиры, где находилась 24-летняя девушка с маленьким ребенком. На мужчине была надета медицинская маска. Видеокадры опубликовал Telegram-канал "112".

На видеокадрах видно, как мужчина подходит к подъезду и начинает что-то искать в своем смартфоне, после чего заходит в подъезд. Далее на видео показано, как происходит вспышка огня в квартире на третьем этаже и на следующих кадрах злоумышленник уже покидает подъезд.

Преступление было совершено 6 декабря в пятиэтажном доме на улице Демьяна Бедного. Молодая мать и ребенок были госпитализированы, они получили ожоги дыхательных путей, а также отравление продуктами горения. Кроме того, обгорели их личные вещи и мебель.

Открыто уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее в Горячем Ключе Краснодарского края злоумышленники подожгли дом экоактивиста и блогера Андрея Панюшкина, который в сентябре этого года покинул Россию. По его словам, поджог дома связан с его заявлениями против сборов в пользу российских солдат.