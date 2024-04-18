Москву накроет девятибалльный шторм Тишковец: девятибалльный шторм накроет Центральную Россию и Москву 19 апреля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мощный девятибалльный шторм придет в Москву и Центральную Россию в пятницу, 19 апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадет Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области.

С 15:00 пятницы, усиливаясь к вечеру, порывы ветра будут достигать штормовых значений — 17–22 метров в секунду, местами — до 25 метров в секунду, и поутихнет стихия только к середине ночи субботы. По шкале Бофорта это девятибалльный шторм, когда скорость ветра достигает 80–90 километров в час, — рассказал Тишковец.

Как пояснил специалист, при таком воздушном потоке ветровая нагрузка на квадратный метр площади достигает 44 килограммов, это означает, что ветер будет гнуть деревья, ломать большие ветви, срывать рекламные баннеры, кровлю крыш и другие конструкции.

Высока вероятность падения предметов. Есть угроза жизни и здоровью людей, возможны повреждения автомобилей. Посадка самолетов при таком критическом ветре может быть ограничена или запрещена, — заключил эксперт.

Ранее метеоролог Александр Ильин предупредил, что до конца апреля существенных осадков и морозов в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидать не стоит, в целом будет теплая погода. Он не исключил, что в конце второй декады месяца дожди пройдут в юго-западной части ЦФО — в Смоленской, Брянской, Орловской, Курской областях, а также в Подмосковье.