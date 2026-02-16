Зимняя Олимпиада — 2026
Москвичам рассказали о погоде на Масленицу

Синоптик Позднякова: к Масленице температура в Москве опустится до −12 градусов

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
К Масленице температура воздуха в Москве опустится до −12 градусов, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, в столице сохранится морозная и облачная погода. Она отметила, что существенных осадков не ожидается.

В выходные дни в Москве сохранится облачная погода. Днем в субботу местами пройдет небольшой снежок, будет холодно и морозно. Преобладающая температура от −10 до −15 градусов в ночное время, а днем будет от −5 до −10. Скорее всего, в воскресенье рост атмосферного давления продолжится, там может проглянуть солнышко, но от этого морозы не ослабеют. Фон температуры практически останется на том же уровне. Градусники покажут от −10 до −12 градусов. Максимально может потеплеть до −5 градусов, — пояснила Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что погода в День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве и Подмосковье будет теплой и пасмурной. По его словам, новое потепление придет вслед за сильными морозами.

