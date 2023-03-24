Московские полицейские начали работать «почетным караулом» У Вечного огня в Александровском саду начали дежурить полицейские

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

В Москве у Вечного огня в Александровском саду вместе с почетным караулом начали дежурить полицейские, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, сотрудники правоохранительных органов несут круглосуточное дежурство около мемориала после того, как несколько дней назад неизвестные пытались пробраться на его территорию в ночное время.

Согласно указанию руководства, сотрудников полиции обязали стоять с двух сторон от огня. Каждый из них должен «контролировать свою сторону».

Ранее в психбольницу доставили мужчину, который устанавливал связь с космосом возле Кремля. Выяснилось, что молодой человек в августе 2022 года пропал без вести и был объявлен в розыск. Он увлекается книгами Толкиена и на фоне этого интереса официально сменил имя на Феникс Антаалкар. До этого молодого человека искали волонтеры движения «ЛизаАлерт». Известно, что он занимается разработкой настольных игр и квестов и переживал тяжелый стресс из-за неудач, связанных с бизнесом.

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