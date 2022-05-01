Движение в Москве частично ограничат с 1 на 2 мая из-за Ураза-байрама Дептранс Москвы: движение в столице частично ограничат с 1 на 2 мая из-за Ураза-байрама

Фото turkrus.com

В ночь с 1 на 2 мая движение в центре и на севере Москвы частично ограничат. Это произойдёт из-за праздника Ураза-байрам. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на столичный департамент транспорта.

По имеющимся данным, движение ограничат в ночь с 1 на 2 мая и утром 2 мая в районе проспекта Мира, Большой Татарской улицы и улицы Хачатуряна.

В частности, с 00:01 до 11:00 2 мая перекроют улицу Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта, улицу Щепкина от Самарской до Садового кольца, улицы Мещанскую, Гиляровского, Капельский и Выползов переулки.

Также 2 мая с 04:00 до 11:00 частично перекроют улицу Большую Татарскую от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка, Старый Толмачёвский переулок, Малый Татарский переулок, Климентовский переулок, Озерковский переулок.

С 05:00 до 10:00 2 мая перекроют улицу Хачатуряна в каждом направлении от Каргопольской до улицы Санникова.

Ураза-байрам знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан. В этом году его празднуют 2 мая. Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман, верующие держат пост, отказываясь от пищи, алкоголя и курения и не предаваясь удовольствиям и развлечениям до захода солнца.