Экс-чемпион по кикбоксингу нокаутировал посетителя бара
Александр Круглов
Александр Круглов
07:55, 29 июня 2021
Джо ШиллингФото: joe_schilling/instagram.com
Американский боец Джо Шиллинг, известный по выступлениям в Bellator и крупнейшей лиге кикбоксинга Glory, стал участником драки в баре, в ходе которой нокаутировал посетителя. Об этом сообщает Sherdog.
На видео, которое разместил в Сети сам Шиллинг, он назвал инцидент самообороной. На ролике видно, как не очень трезвый посетитель врезался в него спиной возле барной стойки и возмутился тем, что боец его невежливо подвинул. После этого Шиллинг отправил его в глухой нокаут двойкой.
Самооборону больше не признают таковой в этой стране. У меня есть видео. Люблю вас, парни, спасибо за понимание и поддержку во время этого угрожающего жизни опыта и спасибо The Yard Muay Thai за подготовку меня к такой ситуации, — написал Шиллинг.
Footage emerged of former GLORY Tournament Champion & Bellator fighter Joe Schilling assaulting a man in a bar dispute. The fighter took it to social media and claims it was self-defense, during a "life-threatening experience". pic.twitter.com/cybXpPJWFT