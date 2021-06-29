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Экс-чемпион по кикбоксингу нокаутировал посетителя бара

07:55, 29 июня 2021
Джо Шиллинг Джо Шиллинг Фото: joe_schilling/instagram.com

Американский боец Джо Шиллинг, известный по выступлениям в Bellator и крупнейшей лиге кикбоксинга Glory, стал участником драки в баре, в ходе которой нокаутировал посетителя. Об этом сообщает Sherdog.

На видео, которое разместил в Сети сам Шиллинг, он назвал инцидент самообороной. На ролике видно, как не очень трезвый посетитель врезался в него спиной возле барной стойки и возмутился тем, что боец его невежливо подвинул. После этого Шиллинг отправил его в глухой нокаут двойкой.

Самооборону больше не признают таковой в этой стране. У меня есть видео. Люблю вас, парни, спасибо за понимание и поддержку во время этого угрожающего жизни опыта и спасибо The Yard Muay Thai за подготовку меня к такой ситуации, — написал Шиллинг.

Боец имеет профессиональный рекорд в кикбоксинге 23-9 и владел поясом Glory в среднем весе. Также он имеет опыт выступлений в ММА с рекордом 4-6.

Как сообщалось ранее, российский боец ММА Агасапар Мухадов вступил в конфликт с африканскими студентами из РУДН, в результате которого был избит бутылкой.

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