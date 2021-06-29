Экс-чемпион по кикбоксингу нокаутировал посетителя бара

Американский боец Джо Шиллинг, известный по выступлениям в Bellator и крупнейшей лиге кикбоксинга Glory, стал участником драки в баре, в ходе которой нокаутировал посетителя. Об этом сообщает Sherdog.

На видео, которое разместил в Сети сам Шиллинг, он назвал инцидент самообороной. На ролике видно, как не очень трезвый посетитель врезался в него спиной возле барной стойки и возмутился тем, что боец его невежливо подвинул. После этого Шиллинг отправил его в глухой нокаут двойкой.

Самооборону больше не признают таковой в этой стране. У меня есть видео. Люблю вас, парни, спасибо за понимание и поддержку во время этого угрожающего жизни опыта и спасибо The Yard Muay Thai за подготовку меня к такой ситуации, — написал Шиллинг.

Footage emerged of former GLORY Tournament Champion & Bellator fighter Joe Schilling assaulting a man in a bar dispute. The fighter took it to social media and claims it was self-defense, during a "life-threatening experience". pic.twitter.com/cybXpPJWFT — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) June 28, 2021

Боец имеет профессиональный рекорд в кикбоксинге 23-9 и владел поясом Glory в среднем весе. Также он имеет опыт выступлений в ММА с рекордом 4-6.

Как сообщалось ранее, российский боец ММА Агасапар Мухадов вступил в конфликт с африканскими студентами из РУДН, в результате которого был избит бутылкой.