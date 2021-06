Экс-чемпион по кикбоксингу нокаутировал посетителя бара

На видео, которое разместил в Сети сам Шиллинг, он назвал инцидент самообороной. На ролике видно, как не очень трезвый посетитель врезался в него спиной возле барной стойки и возмутился тем, что боец его невежливо подвинул. После этого Шиллинг отправил его в глухой нокаут двойкой.

Footage emerged of former GLORY Tournament Champion & Bellator fighter Joe Schilling assaulting a man in a bar dispute. The fighter took it to social media and claims it was self-defense, during a "life-threatening experience". pic.twitter.com/cybXpPJWFT