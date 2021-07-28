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«Страшно на себя смотреть»: Таймазова оценила свою гематому под глазом

10:11, 29 июля 2021
«Страшно на себя смотреть»: Таймазова оценила свою гематому под глазом Араи Чизуру и Мадина Таймазова Фото: Lui Siu Wai/XinHua/Global Look Press
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Российская дзюдоистка, бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио Мадина Таймазова прокомментировала своё состояние после схваток, которые прошли в среду. Слова спортсменки приводит ТАСС.

Вчера после схватки за бронзовую медаль я вообще не видела ничего правым глазом. Отек просто закрыл глаз. Спасибо врачам, — сказала Таймазова.

Спортсменка добавила, что травмы у неё были и раньше, но не настолько экзотические. Ей до сих пор страшно на себя смотреть.

В среду, 29 июля, Таймазова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг на Олимпиаде в Токио. В полуфинале с японкой Араи Чизуру она потеряла сознание.

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