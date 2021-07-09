Старый Конор вернулся и унизил Порье в словесной дуэли

Ирландский боец и шоумен Конор Макгрегор уже отработал половину своего фантастического гонорара, который может превысить $10 млн за третий бой с Дастином Порье. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях разразился в адрес своего оппонента серией уничижительных комментариев, а в довершение шоу попытался пнуть его на дуэли взглядов. Порье держался скромно, но в концовке уколол соперника в ответ. Подводим главные итоги скандальной пресс-конференции.

«Твоя жена — мужик в семье»

Макгрегор всем своим поведением пытался убедить зал в том, что он остался прежним. Годы славы, богатства и редкие бои привели к тому, что фанаты стали его забывать, а многие уже и не считают топовым бойцом. Поражение от Порье во втором бою и вовсе поставило под сомнение его дальнейшие карьерные перспективы. Вот Конор и решил на официальной пресс-конференции перед боем зайти со своих старых козырей и порадовал фанатов ММА старым добрым отборным треш-током.

У меня такой настрой, словно я вернулся на стройку. На мне каска, жилет и два молота в руках. Я не думаю о своих прошлых достижениях, деньгах в банке и рейтинге в списке Forbes. Я вернулся на стройку в полном обмундировании и с молотами в руках, — первым делом Макгрегор не дал усомниться в серьёзности своих намерений.

Убедив всех, что он по-прежнему крут и не испытывает проблем с мотивацией, Конор перешёл к слабым сторонам своего противника. Это тоже часть тактики и подготовки к бою, опробованная ещё в эпических противостояниях с Жозе Алду, Эдди Альваресом и Хабибом Нурмагомедовым. Главное залезть под кожу сопернику, заставить его злиться, выходить из себя и совершать в октагоне необдуманные поступки и ошибки. Не сработал этот трюк лишь с Хабибом, который только по окончании боя дал волю эмоциям.

Ты будешь бегать в октагоне как мелкая сучка, а я буду танцевать на твоей голове. Твоя жена — это мужик в семье, а ты мелкая и тупая деревенщина. Я залезу тебе в башку и оторву её с плеч. Это моя цель, — сказал Макгрегор и после этого несколько раз выкрикнул фразу «Жена Джоли».

INPHO/Tom Hogan/Global Look Press

«Он не стоит и крысиной задницы»

Кроме того, Конор подловил соперника на лицемерии. Когда Порье сказал, что для хайпа победа над Макгрегором будет для него значить больше, чем выигрыш временного титула в лёгком весе в бою с Максом Холлоуэем, Конор его жёстко оборвал.

Не надо противоречить себе, потому что в прошлый раз ты сидел и говорил, что чемпионский титул значит для тебя больше всего. Однако ты предпочёл чемпионскому бою более выгодный, потому что ты фальшивый говнюк, — подытожил Макгрегор.

После того как болевые точки были обработаны, ирландский король треш-тока перешёл к бомбометанию на поражение и прямым оскорблениям и унижениям своего оппонента, финалом чего стал пинок на дуэли взглядов, но хорошо попасть по сопернику Конор не сумел, а дальнейшее развитие конфликта пресекли.

Я вижу перед собой лишь труп. Только мёртвое тело. Я убью этого человека. Мне на него глубоко плевать. Он не стоит даже крысиной задницы. Он — это Бастер Даглас (намёк на сенсационного первого победителя Майка Тайсона, который не добился других успехов в боксе. — NEWS.ru), — заявил Конор.

«Виски — это ирландский соус»

Когда у Макгрегора спросили о том, попробовал ли он соус, который Порье подарил ему во время их предыдущей встречи на «Бойцовском острове», ирландец ответил в своём стиле.

Я выкинул его соус, даже не прикоснувшись к нему. Это мусор. Proper 12 (бренд виски, созданный Макгрегором. — NEWS.ru) — вот это настоящий ирландский соус! — довершил Конор словесный разгром соперника.

Порье всё это время пытался отвечать робкими репликами в духе, что Конор и его треш-ток уже не те, а злой он потому, что его в тот раз он наглухо нокаутировал и что теперь это не быстрый Макгрегор, а спящий Макгрегор. Однако самую острую ответку Конор получил не от Бриллианта, а из зала.

Ты выиграл лишь один бой с момента, как Барак Обама перестал быть президентом, — сказал смелый парень, которого Макгрегор в ответ назвал мелкой крысой и призвал заткнуться.

Итогом пресс-конференции стало то, что продавать билеты Конор ещё не разучился, но умеет ли он драться как прежде, а главное, способен ли он хоть чем-то удивить нашедшего к нему ключи Порье, станет известно в ночь с субботы на воскресенье.