Сэндхаген вырубил Эдгара коленом на турнире UFC

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В соглавном бое вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе американский боец легчайшего веса Кори Сэндхаген на первой минуте боя наглухо нокаутировал легенду октагона Фрэнки Эдгара ударом коленом в прыжке.

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Эдгар активно начал бой и сразу принялся поддавливать соперника, но Сэндхаген отлично чувствовал дистанцию и поначалу встречал ветерана лоу-киками, а затем наглухо вырубил ударом коленом в прыжке. Бой продлился всего 28 секунд, а Эдгару понадобилось несколько минут, чтобы прийти в сознание.

В поединке ветеранов-легковесов Клэй Гуида взял верх единогласным решением судей над Майклом Джонсоном, который потерпел четвёртое поражение подряд.

Как писал NEWS.ru, российский боец полулёгкого веса Тимур Валиев, ранее выступавший в легчайшем дивизионе, победил по очкам американца Мартина Дэя.