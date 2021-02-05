Боец Валиев одержал первую победу в UFC

https://static.news.ru/photo/19355d60-68d0-11eb-b771-96000091f725_660.jpg Фото: Тимур Валиев/vk.com

Российский боец полулёгкого веса Тимур Валиев (17-2), ранее выступавший в легчайшем дивизионе, победил по очкам американца Мартина Дэя (8-6).

Валиев начал поединок с жёстких ударов ногами с дистанции, а затем использовал первую же возможность перевести его в партер. Россиянин до конца раунда контролировал позицию и успел нанести несколько весомых ударов. Во втором раунде Валиев применил уже успешную тактику и сначала размял соперника ударами ногами, а затем затащил на землю. Затем он хорошо поработал локтями и попытался поймать соперника сначала на гильотину, а затем и на попытку удушения из-за спины.

В заключительной пятиминутке россиянин также целиком доминировал в партере, сняв задолго до финального гонга вопросы относительно победителя. Однако Валиеву так и не удалось завершить бой досрочно. Все трое судей отдали ему победу с разгромным счётом 30:26 и 30:25 (двое).

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