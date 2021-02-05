Разбивший голову об лёд грузинский боец взял реванш у проруби

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Известная по выступлениям в UFC американка Пейдж ван Зант провела свой первый бой в боксе на голых кулаках. В главном событии вечера на турнире KnuckleMania компании BKFC она встретилась с Бритэйн Харт.

Ван Зант уже в первом клинче напропускала ударов по корпусу от соперницы, после чего предпочитала действовать с дистанции. Харт также выиграла размен в концовке первого раунда и продолжала давить и...