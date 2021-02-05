Разбивший голову об лёд грузинский боец взял реванш у проруби

Грузинский боец Ultimate FIghting Champioship (UFC) Мераб Двалишвили, разбивший голову от нырка в покрытую льдом прорубь, кулаками пробил в водоёме дыру. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
Вчера я совершил ошибку. Я не настолько сумасшедший, чтобы устраивать второй раунд, так что это всего лишь шутка, — написал Двалишвили под видео, где он бьёт прорубь кулаками.
4 февраля NEWS.ru писал о том, как 30-летний грузинский боец травмировался в проруби.
Двалишвили занимает 12-е место в рейтинге бойцов легчайшего веса UFC, он одержал пять побед подряд в последних поединках. В августе 2020-го Мераб единогласным решением судей победил экс-претендента на титул чемпиона UFC Джона Додсона.