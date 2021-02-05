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Единоборства

Разбивший голову об лёд грузинский боец взял реванш у проруби

21:56, 06 февраля 2021 62
Мераб Двалишвили Мераб Двалишвили Фото: merab.dvalishvili/instagram.com

Грузинский боец Ultimate FIghting Champioship (UFC) Мераб Двалишвили, разбивший голову от нырка в покрытую льдом прорубь, кулаками пробил в водоёме дыру. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Вчера я совершил ошибку. Я не настолько сумасшедший, чтобы устраивать второй раунд, так что это всего лишь шутка, — написал Двалишвили под видео, где он бьёт прорубь кулаками.

4 февраля NEWS.ru писал о том, как 30-летний грузинский боец травмировался в проруби.

Двалишвили занимает 12-е место в рейтинге бойцов легчайшего веса UFC, он одержал пять побед подряд в последних поединках. В августе 2020-го Мераб единогласным решением судей победил экс-претендента на титул чемпиона UFC Джона Додсона.

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